Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7153 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,689 руб., максимальный - 12,7425 руб. Была заключена 45821 сделка. Объем торгов составил 102036,95 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,724 руб. за юань.

4 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,03 коп. и составил 12,7153 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63168,991 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 374,142 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,22 коп. и составил 92,2855 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,065 руб., максимальный - 92,5 руб. Было заключено 14007 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,065 руб., максимальный - 92,5 руб. Было заключено 14007 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,03 коп. и составил 12,7153 руб. Минимальный курс юаня составил 12,689 руб., максимальный - 12,7425 руб. Была заключена 45821 сделка. Объем торгов составил 102036,95... Минимальный курс юаня составил 12,689 руб., максимальный - 12,7425 руб. Была заключена 45821 сделка. Объем торгов составил 102036,95...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 59,52 коп. и составил 100,0558 руб. Минимальный курс евро составил 99,815 руб., максимальный - 100,31 руб. Было заключено 17280 сделок. Объем торгов составил 34875,45... Минимальный курс евро составил 99,815 руб., максимальный - 100,31 руб. Было заключено 17280 сделок. Объем торгов составил 34875,45...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи на 0,35% и РТС на 0,55% на фоне приостановки роста нефти (Brent закрепляется выше $89 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Государственной корпорации развития ВЭБ, а также её выпусков облигаций на уровне AAA(RU), прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ВЭБа находится на... "Кредитный рейтинг ВЭБа находится на... читать дальше

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Уровень безработицы среди молодежи составил 5,1% в 2023 году в сравнении с 6,8% в 2019 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Видим положительную тенденцию к сокращению численности молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые, к сожалению, не учатся и... "Видим положительную тенденцию к сокращению численности молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые, к сожалению, не учатся и... читать дальше

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Минпромторг РФ готовит новое предложение по поддержке промышленных заказчиков при внедрении ими российских решений на своей ИТ-инфраструктуре (речь идет прежде всего об объектах критической информационной инфраструктуры, КИИ - ИФ), заявил директор департамента цифровых... читать дальше

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Цены на нефть слабо опускаются на торгах в четверг, держатся около максимумов с конца октября. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 мск составила $89,21 за баррель, что на $0,14 (0,16%) ниже, чем на закрытие... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 мск составила $89,21 за баррель, что на $0,14 (0,16%) ниже, чем на закрытие... читать дальше

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"Норникель" завершил дробление акций с коэффициентом 100, сообщила компания. Конвертация акций была проведена по данным записей на счетах, открытых регистратором, который ведет реестр владельцев акций "Норникеля", на день конвертации. Конвертация акций была проведена по данным записей на счетах, открытых регистратором, который ведет реестр владельцев акций "Норникеля", на день конвертации. В результате конвертации... В результате конвертации... читать дальше

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Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект, который дает Федеральному казначейству доступ к информации, содержащейся в единой информационной системе государственного оборонного заказа (ГОЗ), предложил принять его в первом чтении и в целом. "Реализация инициативы... "Реализация инициативы... читать дальше

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Минсельхоз РФ и Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) для борьбы с сезонными колебаниями предложения на рынке сахара рекомендовали участникам рынка включить с торгово-сбытовые политики обязательство по продаже на бирже не менее 10% объемов с равномерным распределением по... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,89 коп. и составил 92,3082 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,05 руб., максимальный - 92,4725 руб. Было заключено 4303 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,05 руб., максимальный - 92,4725 руб. Было заключено 4303 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Чистая прибыль "Росгеологии" по РСБУ в 2023 году выросла на 5,4% - до 357,61 млн руб., выручка снизилась на 11,9% - до 16,5 млрд руб., говорится в сообщении компании. "Несмотря на сложный экономический фон и рост стоимости финансирования, валовая прибыль компании в... "Несмотря на сложный экономический фон и рост стоимости финансирования, валовая прибыль компании в... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил доработать законопроект об удаленной идентификации физических лиц банками и наряду с единой биометрической системой (ЕБС) при открытии счетов и выдаче кредитов в рублях предлагает использовать усиленную неквалифицированную... читать дальше

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АО "Сибнефтемаш" (Тюмень, входит в "Группу ГМС") в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 10,24 млн рублей, что в 3,4 раза выше показателя предыдущего года, говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. Выручка выросла на 2,8%, до 3,454 млрд рублей,... Выручка выросла на 2,8%, до 3,454 млрд рублей,... читать дальше

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