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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,3082 руб.
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04 апреля 2024 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,3082 руб.

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4 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,89 коп. и составил 92,3082 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,05 руб., максимальный - 92,4725 руб. Было заключено 4303 сделки. Объем торгов составил 25257,08 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,21 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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