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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 5 апреля в размере 100,0668 руб.
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04 апреля 2024 года 16:15
ЦБ РФ установил курс евро с 5 апреля в размере 100,0668 руб.
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4 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 100,0668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,91 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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