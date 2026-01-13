Диапазон торгов пары EUR/USD на текущей неделе - 1,160-1,175 - "Т-Инвестиции"

Валютная пара евро/доллар (EUR/USD), вероятно, будет торговаться в диапазоне 1,160-1,175 на текущей неделе, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

"Доллар с начала 2026 года укрепился к евро и ослаб к юаню. Рост геополитической неопределенности поддержал спрос на защитные активы и доллар к евро, однако новости вокруг ФРС США и риски для независимости регулятора привели к его локальной коррекции, - говорится в комментарии эксперта. - На текущей неделе сохраняется высокая геополитическая неопределенность, что, по нашему мнению, продолжит оказывать давление на пару EUR/USD. Ожидаем движения в диапазонах 1,160-1,175 по паре EUR/USD и 6,95-6,98 по паре доллар/юань (USD/CNY)".

