Диапазон торгов пары EUR/USD на текущей неделе - 1,160-1,175 - "Т-Инвестиции"
13 января 2026 года 12:27
Диапазон торгов пары EUR/USD на текущей неделе - 1,160-1,175 - "Т-Инвестиции"
Валютная пара евро/доллар (EUR/USD), вероятно, будет торговаться в диапазоне 1,160-1,175 на текущей неделе, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Доллар с начала 2026 года укрепился к евро и ослаб к юаню. Рост геополитической неопределенности поддержал спрос на защитные активы и доллар к евро, однако новости вокруг ФРС США и риски для независимости регулятора привели к его локальной коррекции, - говорится в комментарии эксперта. - На текущей неделе сохраняется высокая геополитическая неопределенность, что, по нашему мнению, продолжит оказывать давление на пару EUR/USD. Ожидаем движения в диапазонах 1,160-1,175 по паре EUR/USD и 6,95-6,98 по паре доллар/юань (USD/CNY)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
13 января 2026 года 19:05
"Финам" повысил прогнозную цену паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (PPLT) со $135 до $220 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 6,5% и рекомендации "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Александра Потавина. "В среднесрочной перспективе цена... читать дальше
.13 января 2026 года 18:30
Прогноз цены золота на январь 2026 года составляет $4500 за тройскую унцию, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research. "С начала года драгметалл вырос на 6% и торгуется чуть ниже четыре $4600/унц., - констатируют эксперты. - В фокусе внимания в начале месяца была геополитика -... читать дальше
.13 января 2026 года 18:05
Прогноз торгового диапазона котировок нефти марки Brent на текущий месяц составляет $62-65 за баррель, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research. Цена барреля с конца декабря 2025 года выросла на $4,4 до $65,3, констатируют эксперты. Страны ОПЕК+ подтвердили решение о... читать дальше
.13 января 2026 года 17:33
Акции МКПАО "Лента" привлекательны для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 2390 рублей за штуку, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Группа "Лента" официально объявила о приобретении DIY-гипермаркетов OBI. Согласно сообщению, в... читать дальше
.13 января 2026 года 17:02
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает фундаментальную негативную оценку акций "Московской биржи", прогнозная цена составляет 180 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Эмитент опубликовал объемы торгов за декабрь 2025 год, результаты считаем... читать дальше
.13 января 2026 года 16:35
Котировки акций Walmart Inc. могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента подорожали в понедельник на 3%, после того как Nasdaq объявила о его включении в индекс Nasdaq-100 в конце текущего месяца, отмечают эксперты. Вхождение в... читать дальше
.13 января 2026 года 16:04
Ведущие банки США, в том числе JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc., способны показать неплохие результаты по итогам четвертого квартала 2025 года, учитывая устойчивое состояние американской экономики и стабильность потребительских расходов, считает заместитель руководителя... читать дальше
.13 января 2026 года 15:32
Восходящий тренд в драгметаллах пока не исчерпан, вероятен рост котировок золота в диапазон $4600-5000 за тройскую унцию, серебра - в район $90 за тройскую унцию, говорится в материале эксперта банка ПСБ Богдана Зварича. Ключевые факторы подъема, которые указывает аналитик: - Риски нового... читать дальше
.13 января 2026 года 14:54
Январь добавит волатильности рынку ОФЗ, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. После рекордного ноябрьского размещения флоатеров аукционы последнего месяца прошлого года не преподнесли сюрпризов, и ведомство, продав ОФЗ еще на 548 млрд руб. по номиналу,... читать дальше
.13 января 2026 года 13:40
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии аналитиков. "Хэдхантер" опубликовал данные о вакансиях, размещенных на портале hh.ru в декабре 2025 года - число вакансий снизилось на 27% в годовом сравнении. "Пока ничего особенного в... читать дальше
