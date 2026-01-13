"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций HeadHunter

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии аналитиков.

"Хэдхантер" опубликовал данные о вакансиях, размещенных на портале hh.ru в декабре 2025 года - число вакансий снизилось на 27% в годовом сравнении.

"Пока ничего особенного в падении числа вакансий на hh.ru на 27% мы не видим, - пишут эксперты. - Раньше слабые операционные результаты за III квартал не помешали компании показать относительно высокую - хотя и несколько снижающуюся - прибыль в 5,5 млрд руб. Способность показывать неплохой результат в III квартале, даже при снижении числа вакансий, указывает на весьма сильные рыночные показатели "Хэдхантера".

Раскрытие финансовых результатов за IV квартал 2025 года ожидается 5-6 марта. Эксперты БКС допускают, что у "Хэдхантера" несколько снизится выручка в годовом сравнении, однако рентабельность EBITDA может остаться достаточно высокой - порядка 47%.

"Сейчас для рынка важнее уже динамика в 2026 года и, соответственно, ценообразование в январе, - указывают стратеги. - Сохраняем позитивный взгляд на акции "Хэдхантера". Даже с меньшим числом размещенных вакансий компания остается высокорентабельной и прибыльной за счет роста стоимости размещения и контроля над издержками. Это значит, несмотря на ожидаемое ухудшение финансовых показателей в IV квартале, компания, скорее всего, сможет заплатить дивиденды за 2П2025. Поэтому с учетом нашего прогноза будущих денежных потоков мы считаем бумаги "Хэдхантера" недооцененными".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.