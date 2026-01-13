Цены на нефть пока продолжат активно реагировать на политические вводные - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent продолжат активно реагировать на политические вводные, говорить о стабилизации на рынке пока не приходится, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

В центре внимания остается ситуация вокруг Ирана, в том числе относительно анонсированных США пошлин, указывают эксперты в комментарии.

Курс валютной пары юань/рубль, по мнению аналитиков банка, пока может двигаться вблизи 11,2-11,35 руб. за юань.

