Пока нет поводов для тестирования индексом Мосбиржи уровня 2800п - "Алор Брокер"

Пока нет поводов для тестирования индексом Мосбиржи уровня 2800 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Техническая картина в целом по рынку пока тревожная, - пишет эксперт в комментарии. - С одной стороны, индекс Мосбиржи ушел к преграде 2700 пунктов, но даже не пытался протестировать ее на прочность. С другой, особых попыток откупить рынок от значимого уровня не прослеживалось. Впрочем, сегодня на утренних торгах прослеживаются первые признаки отскока".

В такой ситуации инвесторам, по мнению Соколова, стоит сохранять лонги.

На взгляд аналитика, первая цель роста индекса Мосбиржи очень близка - 2750 пунктов. Для тестирования же более сильного сопротивления - 2800 пунктов - пока нет видимых поводов.

"При этом стоит помнить, что закрепление ниже 2700 пунктов откроет дорогу на падение чуть ниже 2600, но и для этого движения также нет причин, - указывает эксперт. - Драйверы же из области геополитики непредсказуемы и могут появиться в любой момент".

В понедельник стратег рекомендовал спекулятивно покупать "Полюс" (+5,4%) и "Норникель" (+4,4%). По итогам понедельника эти бумаги вошли в число лучших. "В принципе, данный результат вполне достойный для коротких спекулятивных операций, так что осторожным трейдерам можно фиксировать прибыль, благо, что "Полюс" во вторник с утра прибавляет еще почти процент", - рекомендует Соколов.

