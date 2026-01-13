Индекс Мосбиржи попробует удержаться в нижней половине диапазона 2700-2800п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается удержать позиции в нижней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем попыток российского рынка удержать позиции в нижней половине диапазона 2700-2800 пунктов, не исключая краткосрочного ухода на более низкие уровни. При этом спросом продолжат пользоваться акции компаний цветмета. Также интерес инвесторов может сфокусироваться в бумагах потребсектора (МКПАО "Лента", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") и хай-тек (МКПАО "Озон", МКПАО "Яндекс")", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.