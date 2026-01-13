Индекс RGBI тестирует линию тренда - БКС Экспресс

Индекс RGBI тестирует линию тренда, отмечается в комментарии эксперта БКС Экспресс Ольги Рокотянской.

"Индекс гособлигаций RGBI вновь открылся снижением, - отмечает эксперт. - Котировки подошли к первому блоку потенциальной поддержки. Здесь же пролегает и линия тренда. Пробой указанной зоны будет сигнализировать о рисках спуска к следующему потенциальному блоку поддержки - 116,41-116,75 пунктов. Ближайшие пару дней на рынок могут оказать влияние данные Росстата по инфляции, а также аукционы Минфина по размещению ОФЗ".

