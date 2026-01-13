Котировки ОФЗ останутся во вторник под давлением - ПСБ

Котировки ОФЗ во вторник, вероятно, останутся под давлением, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"На безыдейном рынке индекс RGBI в понедельник скорректировался под уровень 118 пунктов, вернувшись в широкий диапазон 117-119пп, сформированный с ноября 2025 года, - отмечает эксперт. - Первыми ориентирами для рынка станут завтрашние аукционы Минфина и традиционные недельные данные по инфляции с 1 по 12 января (выйдут 14 января в 19:00) - инвесторы смогут оценить первый эффект от повышения НДС на динамику цен. Котировки госбумаг во вторник, вероятно, останутся под давлением".

Что касается дебютного размещения ОФЗ в этом году, то аналитик банка не ожидает высокой активности инвесторов - вызывает опасения дефицит ликвидности в банковской системе, устойчиво сложившийся с середины декабря.

