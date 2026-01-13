Рубль может начать укрепление к юаню во вторник - ПСБ

Рубль может перейти к укреплению по отношению к юаню на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Поддержку национальной валюте окажет сезонно пониженный спрос на валюту со стороны импортеров, что будет способствовать смещению баланса на рынке в сторону предложения иностранной валюты, указывает эксперт в комментарии.

Пара юань/рубль в сложившейся ситуации продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и в ходе сессии может сделать существенный шаг к его нижней границе, полагает Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.