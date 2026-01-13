Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.

Операционные результаты за декабрь 2025 года выглядят ожидаемо с учетом динамики рынков и происходивших событий, считают эксперты.

По их оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объемов торгов, стабилизации остатков участников рынка и планов по росту расходов, прибыль биржи по итогам прошлого года может сократиться на 25%, а в 2026 году - остаться на сопоставимом уровне.

"Такой сценарий предполагает, что акции "Московской биржи" торгуются с коэффициентом P/E 2025П и 2026П на уровнях 6,7х и 6,8х соответственно (против исторических значений 10-11х). С поправкой на текущие уровни процентных ставок акции эмитента не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд", - говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.