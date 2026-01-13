"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Газпрома

"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Газпрома", сообщается в обзоре аналитиков.

"Сохраняем негативный взгляд на акции "Газпрома" и не рассчитываем на дивиденды в ближайшие годы, - пишут эксперты Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Хотя компания и торгуется с дисконтом по P/E (4,8х на 2026 год) к историческому значению 3,9х, мы наблюдаем низкий свободный денежный поток. Оценка стоимости во многом зависит от перспективы развития экспорта в Китай, в частности от реализации проекта "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд куб. м в год".

Эксперты напоминают, что поставки газа по "Силе Сибири" в 2025 году выросли на 25% г/г до 38,8 млрд куб. м. Однако эта новость не даст эффекта на котировки "Газпрома", считают они, - тренд уже несколько лет был очевиден. С IV квартала 2027 года при достижении высокого заполнения газовых хранилищ страны ЕС намерены отказаться от закупки газа у "Газпрома". Еще в 2022 году ЕС запланировал с 1 января 2028 года полностью отказаться от российских углеводородов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.