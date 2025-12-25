"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент планирует сократить добычу алмазов в следующем году до 25-26 млн карат, что на 14% ниже уровня 2025 года, отмечают эксперты.

Данная мера призвана выправить баланс спроса и предложения и поддержать ценовую планку. После этого компания планирует вернуться на свой привычный уровень добычи в 29-30 млн карат.

Также "АЛРОСА" отмечает, что продолжит наращивать геологоразведку золотых месторождений в Якутии, Забайкалье и на Таймыре.

"Оцениваем новость нейтрально. "АЛРОСА" сокращает добычу с 2022 года, при этом цены продолжают показывать негативную динамику. Растет конкурентное давление, а популярность бриллиантов в мире в целом падает. На этом фоне считаем восстановление в ближайшие годы маловероятным, пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - Разведка золотых месторождений не позволит эмитенту существенно изменить ситуацию, поскольку срок реализации инвестиционных проектов на стадии геологоразведки может растянуться на несколько лет".

Акции компании торгуются с мультипликатором P/E выше 30х по текущим ценам против среднеисторического уровня 7х, констатируют эксперты "БКС МИ".

"Учитывая наши прогнозы ключевой ставки и курса рубля на горизонте года, целевой Р/Е на 2026 год составит около 9х. Это выше исторических значений и соответствует "негативному" взгляду, - указывают аналитики в материале. - Чтобы бумага стала привлекательной для инвестиций, ее Р/Е должен быть на уровне 6х. Для этого валютный курс должен быть выше 120 руб./$1, что мы считаем маловероятным, либо цены на алмазы должны вырасти на 30%, что также сейчас не представляется реалистичным".

