"Финам" рекомендует "держать" акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной ценой $176,15

"Финам" рекомендует "держать" акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $176,15 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,6%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Эксперт отмечает, что в состав фонда входят крупные и стабильные представители промышленного сектора США, которые будут интересны для покупки за счет реиндустриализации в США, роста аэрокосмической отрасли, а также перетока капитала из технологических компаний.

При этом, обращает внимание Гудым, сохраняются риски рецессии на фоне внутренней и внешней политики США, сбоев в цепочках поставок, волатильности цен на сырье и дальнейшей коррекции акций.

Industrial Select Sector SPDR Fund - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Industrial Select Sector. ETF имеет достаточно широкую направленность и покрывает такие отрасли, как аэрокосмическая и оборонная промышленность, машиностроение, авиаперевозки и логистика, строительная инженерия, производство электрооборудования.

