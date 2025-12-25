"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Самолета

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в материале экспертов.

Сектор продолжает восстанавливаться на фоне низкой базы, начавшегося снижения ставок в экономике и сохранения льготных программ - в основном семейной ипотеки (59% сделок в 3К25), констатируют аналитики.

Завершение действия моратория на штрафы для застройщиков является для сектора некоторым негативом и потребует значительных усилий в области операционной дисциплины и финансовых результатов, отмечают они.

"Мы сохраняем наш осторожный взгляд в отношении высокой долговой нагрузки ГК "Самолет" (по нашим оценкам, коэффициент чистый долг/EBITDA на конец 2025 года составит 3x) и способности компании генерировать чистую прибыль, - пишут эксперты в обзоре. - Эти факторы способны оказать давление на котировки акций эмитента, несмотря на наш позитивный фундаментальный взгляд на бумаги с прогнозной ценой 1500 руб. за штуку и рекомендацию "покупать".

