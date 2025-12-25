Быстрое закрытие дивидендного гэпа в акциях SFI маловероятно - "Цифра брокер"

Быстрое закрытие текущего дивидендного "гэпа" в акциях SFI (ПАО "ЭсЭфАй") маловероятно, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

После отсечки под рекордные дивиденды за девять месяцев 2025 года акции SFI ушли в дивидендный "гэп", констатируют эксперты.

Выплата составила 902 рубля на акцию, что соответствовало дивидендной доходности около 50%. Высокие дивиденды стали следствием разовой сделки - продажи доли в лизинговой компании "Европлан", доход от которой холдинг решил направить акционерам.

"Исторически эмитент довольно быстро закрывал дивидендные "гэпы" - в отдельные периоды это происходило даже в течение одного торгового дня. Однако текущий "гэп" нетипично большой. Гарантировать его закрытие в конкретные сроки невозможно: на это могут уйти месяцы и даже годы, многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры и настроений инвесторов, - пишут аналитики в комментарии. - При благоприятном фоне и сохранении интереса к бумаге нельзя исключать, что компания сможет сократить дивидендный разрыв уже в следующем году, но быстрый сценарий в данном случае выглядит маловероятным".

