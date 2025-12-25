Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется на достигнутых уровнях до конца 2025г -"БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется на достигнутых уровнях до конца текущего года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Годиной.

Соответственно, отмечает эксперт, активность будет пониженной, если не появится каких-то важных геополитических новостей.

На горизонте двенадцати месяцев справедливый фундаментальный уровень бенчмарка, по мнению Голдиной, составляет 3500 пунктов (с дивидендами), что дает потенциал роста порядка 30%, при этом отдельные истории могут вырасти гораздо сильнее, поэтому текущие уровни по-прежнему привлекательны для покупок на средне- и долгосрочную перспективы.

