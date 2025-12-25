.
25 декабря 2025 года 15:02
Длинные ОФЗ - одна из основных идей для инвестиций на долговом рынке РФ в 2026г - ПСБ
Длинные ОФЗ останутся одной из основных идей для инвестиций на российском долговом рынке в следующем году, считает аналитик банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Предельный объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 трлн руб. по номиналу, а плановый объем в рамках бюджета - 5,51 трлн руб., отмечает эксперт. За 2025 год было размещено ОФЗ на 8 трлн руб. по номиналу (в том числе ОФЗ-ПК на 1,7 трлн руб.) Объем погашений при этом останется без изменений - около 1,4 трлн руб. за год (в том числе 0,6 трлн руб. придется на флоатеры). На фоне продолжения цикла смягчения ДКП планы на 2026 год выглядят приемлемо для дальнейшего снижения кривой госбумаг вслед за ставкой, считает Грицкевич. При этом Минфин, вероятно, сможет даже не прибегать к заимствованиям во флоатерах - предельный объем размещений ОФЗ на следующий год примерно соответствует факту по размещению ОФЗ-ПД в 2025 году, обращает внимание он. "Ожидаем снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам 2026 года до 12% годовых, а доходности 10-летних ОФЗ - примерно до 11-11,5% годовых. В результате длинные ОФЗ останутся одной из основных идей для инвестиций в долговой рынок на следующий год", - пишет аналитик ПСБ в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
