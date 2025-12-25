"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля

"БКС Мир инвестиций" сохраняет "нейтральную" оценку акций ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитиков.

"На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется на уровне 9х против исторических 7,7х, - указывают эксперты. - С учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев (ключевая ставка, курс рубля и цены на металлы) целевой Р/Е на 2026 год составит 9х, что также соответствует "нейтральному" взгляду".

Аналитики обращают внимание на решение Совета директоров "Норникеля" утвердить бюджет на 2026 год на уровне 240 млрд руб. Этот показатель выше утвержденного бюджета на 2025 год более чем на 11%.

"Несмотря на повышение плановых капитальных затрат год к году, считаем, что компания может недобрать фактический объем капвложений, - пишут стратеги БКС. - Исходя из исторических данных за последние 5 лет, в четырех годах из пяти компания потратила меньше, чем запланировала. Кроме того, на фоне высоких цен на основные металлы компании (платина, палладий, золото и медь) операционный поток также может вырасти - по итогу это должно положительно сказаться на свободном денежном потоке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.