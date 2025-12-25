Бумаги Норникеля могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги ГМК "Норильский никель" могут быть интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) впервые в истории превысила $12000 за тонну, достигнув отметки $12159,5. С начала года котировки выросли более чем на 35% - это самый значительный годовой рост с 2009 года, констатируют эксперты.

Учитывая позитивную ценовую конъюнктуру на рынках меди, входящей в корзину металлов "Норникеля", прогнозные производственные показатели компании, а также ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году, эксперты считают, что бумаги эмитента могут быть интересны для долгосрочных инвесторов.

При этом в случае ослабления рубля цена бумаг может получить дополнительный импульс к росту, отмечают они в комментарии.

