S&P; 500 технически обладает потенциалом подъема к 7000п - БКС Экспресс

Индекс S&P 500 технически обладает потенциалом подъема к уровню 7000 пунктов, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Американский рынок покорил исторические вершины, индекс S&P 500 обновил топ - новый максимум над 6937 пунктами. Оценки оправдались. Фактор оптимизма - ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ФРС из-за затухания инфляции и слабого рынка труда, - отмечает эксперт. - Технически открыто пространство для маневра S&P 500 на круглые 7000 пунктов, возможно, успеют и после выходных дней".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.