Совкомбанк рекомендует покупать акции Озон Фармацевтики

Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "Озон Фармацевтика", сообщается в материале аналитиков.

Эксперты выделяют ряд факторов инвестиционной привлекательности акций компании:

- Наличие крупнейшего в стране портфеля регистрационных удостоверений (РУ) дает компании значительную гибкость - она может оперативно адаптироваться к изменениям рыночного спроса и эффективно монетизировать интерес к наиболее востребованным молекулам в текущий момент.

- Запуск новых направлений (биосимиляры и высокотоксичные ЛП) формирует более 15% выручки в 2029 году - дополнительный апсайд по прибыли и дивидендам.

- Более 20 лет опыта работы с топ-5 дистрибуторами в РФ и с региональными дистрибьюторами для доступа к рынку региональных гос. закупок.

- Контроль качества - 0% отзывов препаратов со стороны регулятора.

- Эффективность в производстве и продажах = стабильные и предсказуемые показатели как по доходной, так и по расходной части бизнеса.

"Мы ожидаем, что компания продолжит расти опережающими рынок темпами. Компания имеет возможность перекладывать инфляцию расходной части на потребителей, что позволит удерживать прогнозные уровни рентабельности, - отмечают стратеги. - Денежный поток, вместо возврата акционерам, направлен на развитие - запуск направлений, формирующих высокую добавленную стоимость. Считаем, что бизнес даже без коммерциализации новых направлений интересен для инвестора. Запуск новых площадок приведет к раскрытию стоимости после 2027 года и, на фоне роста EBITDA и чистой прибыли, создает существенный потенциал к переоценке вверх".

