"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

"Сбербанк опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 9 месяцев. Банк сохранил стабильную динамику прибыли и высокую рентабельность капитала, несмотря на крайне жеёсткие денежно-кредитные условия, - пишут эксперты. - Результаты Сбера подтверждают устойчивость бизнес-модели крупнейшего банка страны в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Прибыль выросла на 6,5% благодаря расширению процентной маржи и активному кредитованию, несмотря на почти двукратный рост резервов под убытки. Кредитный портфель увеличился на 6,9% с начала года за счёт господдержки ипотеки и восстановления корпоративного спроса".

Оценку акций банка аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют умеренно-позитивную: банк наращивает прибыль, сохраняя рентабельность капитала выше 23%. Достаточность капитала 13,4% обеспечивает запас прочности для роста. Текущие мультипликаторы P/B=0,87x и P/E=3,7x отражают значительный дисконт к справедливой оценке, подчеркивается в комментарии.

"С учетом текущей дивидендной политики потенциальная выплата за 2025 год может составить около 38 рублей на акцию (дивидендная доходность ~13% по текущим котировкам), - прогнозирую стратеги. - Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики в 2026 году станет катализатором снижения стоимости риска и ускорения кредитования".

