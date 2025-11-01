"Финам" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "продавать"

"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций ExxonMobil с прогнозной стоимостью на уровне $93,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 18,1%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Отчетность компании за третий квартал оказалась в целом близка к ожиданиям рынка - чистая прибыль на акцию на фоне байбэка и неплохой динамики сегмента нефтепереработки показала лишь небольшое снижение, - отмечает эксперт. - В то же время в прошедшем квартале расходы на дивиденды и обратный выкуп акций почти на 50% превысили свободный денежный поток, при текущих ценах на нефть улучшения ситуации с генерацией FCF ждать сложно. Мы продолжаем опасаться, что негативная рыночная конъюнктура вынудит ExxonMobil сократить темпы байбэка. В связи с этим сохраняем наш негативный взгляд на акции нефтяника".

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

