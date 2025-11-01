Акции Группы Позитив являются весьма привлекательными для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "Группы Позитив" являются весьма привлекательными для покупки на текущих ценовых уровнях, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

"Компания ранее подтверждала планы по увеличению отгрузок до 33-38 млрд рублей, что соответствует высоким темпам роста в 37-58% г/г, - отмечает эксперт в комментарии. - Акции торгуются с мультипликатором на уровне 5,9х EV/EBITDAC на 2026 год - примерно на 15% ниже других российских производителей ПО".

В начале ноября "Группа Позитив" представит результаты за 3-й квартал, которые, по мнению аналитика, должны будут отразить хорошую динамику роста. С учетом того, что расчетная дивидендная доходность компании на 12 месяцев составляет 7,6%, ожидаемая полная доходность по акциям на год вперед превышает 30%, полагает Селютин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.