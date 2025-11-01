"Т-Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "ФосАгро", говорится в комментарии аналитика Ахмеда Алиева.

"Интерес к акциям производителей удобрений усиливается на фоне роста спроса, - отмечает эксперт. - Несмотря на прогнозируемое нами падение котировок, ослабление рубля на 9,2% в следующем году (до 94 руб./$1) полностью компенсирует для "ФосАгро" негативный эффект. Компания обладает одной из самых высоких чувствительностей к курсу нацвалюты: падение рубля на 10% добавляет к EBITDA компании свыше 20%, по нашим оценкам. Мы продолжаем смотреть позитивно на акции эмитента. Бумаги торгуются по мультипликатору EV/EBITDA''26 на уровне 4,9x (недооценка к средним уровням - 20%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.