Фундаментальные драйверы поддержат высокие цены на золото в среднесрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"

Фундаментальные драйверы поддержат высокие цены на золото в среднесрочной перспективе, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Котировки золота демонстрируют высокую волатильность, - отмечают эксперты в комментарии. - В краткосрочной перспективе рекомендуется воздержаться от позиций в активе до формирования более благоприятной технической точки входа. В среднесрочной перспективе фундаментальные драйверы продолжают поддерживать высокие цены на золото".

На взгляд аналитиков, ключевыми факторами выступают дальнейшее снижение ставки ФРС США, ослабление индекса доллара и сохраняющаяся геополитическая напряженность.

Центральные банки усилили покупки золота в III квартале, несмотря на рекордные цены: чистые покупки официального сектора составили 220 тонн (+28% кв/кв, +10% г/г), что на 6% превышает пятилетнее среднее, подчеркивается в комментарии. За девять месяцев 2025 года регуляторы приобрели 634 тонны, прогноз на год составляет 750-900 тонн - четвертый год подряд с повышенным уровнем закупок. Согласно опросу World Gold Council, 76% центробанков ожидают увеличения доли золота в резервах в течение следующих пяти лет.

