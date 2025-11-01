"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Solidcore с целевой ценой $5,7 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Solidcore представила сильные операционные результаты за 3-й квартал 2025 года. Возобновление переработки золотого концентрата с Кызыла на Амурском ГМК позволило компании восстановить производство и продажи, что в сочетании с высокими ценами реализации привело к мощному росту выручки и генерации сильного свободного денежного потока", - пишет эксперт.

