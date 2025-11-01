Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным - "Велес Капитал"

Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным, прогнозирует аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в ноябре, вероятно, останется во власти главным образом геополитических факторов, - считает эксперт. - Отсутствие позитивных сдвигов в разрешении украинского конфликта может привести к обновлению индексом Мосбиржи минимума прошлого года 2370 пунктов. В то же время нейтральный геополитический фон без негативных изменений с учетом формирования "бычьих" дивергенций по всему рынку в целом и многим акциям в частности может способствовать попыткам восходящей коррекции с важным сопротивлением по индексу Мосбиржи у октябрьского максимума 2757 пунктов".

Аналитик напоминает, что в РФ в ноябре продолжится сезон отчетностей за 3-й квартал и 9 месяцев текущего года, который даст сигналы в отношении возможных промежуточных и годовых дивидендов за 2025 год. Среди кандидатов на выплату следующих промежуточных дивидендов эксперт называет "Полюс", "Татнефть", "Евротранс" и "Акрон".

"Рубль в условиях сдержанного тона ЦБ РФ (следующее заседание пройдет 19 декабря) может не показывать значительных изменений и воздерживаться от преодоления района сентябрьских минимумов 12 руб., 86 руб. и 100 руб. против юаня, доллара и евро соответственно, - допускает Кодухова. - Важные поддержки для иностранных валют расположены у 10,90 руб., 78,20 руб. и 91 руб. соответственно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.