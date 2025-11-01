ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ленты на уровне 2335 руб

МКПАО "Лента" подтверждает статус интересного инвесткейса в продуктовом ритейле, считают аналитики банка ПСБ, анализируя итоги компании за 3К25 по МСФО. Они сохраняют прогнозную цену акций "Ленты" на уровне 2335 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев.

Группа "Лента" отчиталась по МСФО по итогам III квартала 2025 года:

- Выручка: 267,5 млрд руб., +26,8% г/г;

- EBITDA: 19,6 млрд руб., +15,5% г/г;

- Рентабельность EBITDA: 7,3% (8,1% годом ранее);

- Чистая прибыль: 8,2 млрд руб. (1,9x г/г).

"Лента" подтверждает статус интересного инвесткейса в продуктовом ретейле, показывая двузначные темпы роста и заметно опережая рынок продовольственной розницы, - отмечает эксперт банка Екатерина Крылова. - Рост выручки обеспечен за счет увеличения среднего чека по сопоставимым магазинам на 11,1% г/г и прироста торговых площадей на 21% г/г на фоне открытий формата магазинов "у дома" и приобретения дрогери-сети "Улыбка радуги" и "Молния". Трафик при этом незначительно снизился на 0,6% г/г из-за магазинов у дома, где роль сыграла высокая база прошлого года".

Отдельно аналитик выделяет развитие компании в онлайн-сегменте (выручка 16,9 млрд руб., +26,7%): "Лента" сокращает продажи через партнеров и наращивает через собственные сервисы (+66,3% г/г). На взгляд эксперта, рост операционных расходов по группе на 36% г/г несколько придавил рентабельность по EBITDA.

"Чистая прибыль выросла вслед за остальными финпоказателями, а также за счет сокращения на 36% г/г расходов по уплате налога на прибыль, - указывает Крылова. - Соотношение чистого долга к EBITDA осталось на уровне конца прошлого года - 0,9х. Нам нравится "Лента", она успешно развивается как оффлайн, причем в разных форматах, так и делает ставку на собственный онлайн-формат, растет как органически, так и за счет точечных сделок M&A, сохраняя при этом невысокую долговую нагрузку. Полагаем, что по итогам этого года таргет по выручке (1 трлн руб.) будет выполнен".

