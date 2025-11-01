.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 ноября 2025 года 13:30
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $142,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,9%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "В третьем квартале Chevron в своих финансовых результатах впервые отразил покупку крупного американского нефтяника Hess, что привело к росту добычи и неплохой динамике основных показателей, - пишет эксперт. - В то же время покупка частично оплачивалась за счет допэмиссии и заемных средств, в связи с чем показатели в пересчете на акцию продолжили находиться под давлением из-за сниженных цен на нефть. Что более важно, Chevron в очередной раз показал рост долга, так как FCF уже не хватает для поддержки текущего уровня выплат акционерам. На этом фоне мы не исключаем, что в будущем Chevron может быть вынужден сократить темпы обратного выкупа акций". Chevron - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ и развитие ВИЭ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-CHEVRON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
01 ноября 2025 года 16:30
Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным, прогнозирует аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в ноябре, вероятно, останется во власти главным образом геополитических факторов, -... читать дальше
.01 ноября 2025 года 15:50
"Т-Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "ФосАгро", говорится в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. "Интерес к акциям производителей удобрений усиливается на фоне роста спроса, - отмечает эксперт. - Несмотря на прогнозируемое нами падение котировок, ослабление рубля на 9,2% в... читать дальше
.01 ноября 2025 года 15:14
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 11,75 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,24%, стоп-приказ: 12,80 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что... читать дальше
.01 ноября 2025 года 14:37
"Финам" понизил прогнозную цену акций Procter & Gamble со $165 до $161 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 7,6% и рейтингу "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "C начала года акции P&G на фоне слабых результатов потеряли в цене 10,6%,... читать дальше
.01 ноября 2025 года 14:00
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 9 месяцев. Банк сохранил стабильную динамику прибыли и высокую рентабельность... читать дальше
.01 ноября 2025 года 12:50
Фундаментальные драйверы поддержат высокие цены на золото в среднесрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"
Фундаментальные драйверы поддержат высокие цены на золото в среднесрочной перспективе, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Котировки золота демонстрируют высокую волатильность, - отмечают эксперты в комментарии. - В краткосрочной перспективе рекомендуется воздержаться от позиций в активе до... читать дальше
.01 ноября 2025 года 12:08
Акции "Группы Позитив" являются весьма привлекательными для покупки на текущих ценовых уровнях, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. "Компания ранее подтверждала планы по увеличению отгрузок до 33-38 млрд рублей, что соответствует высоким темпам роста... читать дальше
.01 ноября 2025 года 11:37
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Solidcore с целевой ценой $5,7 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Solidcore представила сильные операционные результаты за 3-й квартал 2025 года. Возобновление переработки золотого концентрата с... читать дальше
.01 ноября 2025 года 11:01
МКПАО "Лента" подтверждает статус интересного инвесткейса в продуктовом ритейле, считают аналитики банка ПСБ, анализируя итоги компании за 3К25 по МСФО. Они сохраняют прогнозную цену акций "Ленты" на уровне 2335 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев. Группа "Лента" отчиталась по МСФО по итогам... читать дальше
.01 ноября 2025 года 10:33
Покупатели на российском фондовом рынке, скорее всего, возьмут инициативу в свои руки в ноябре на фоне остающегося в силе долгосрочного тренда на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Индекс Мосбиржи вернулся в коридор 2500-2800 пунктов и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.