"Финам" открыл торговую идею: продавать акции АФК Система с целью 11,75 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 11,75 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,24%, стоп-приказ: 12,80 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что последней отчетности по МСФО группа показала рост выручки, однако чистый результат оказался отрицательным из-за увеличения процентных расходов. На уровне холдинга сохраняется высокий долг и потребность в рефинансировании, что при жесткой денежно-кредитной политике давит на денежные потоки. По оценке экспертов, капвложения остаются значительными, а дивидендная повестка сдержанная после паузы за прошлый год. Совокупность этих факторов усиливает чувствительность к ставке и поддерживает сценарий снижения котировок.

"С технической точки зрения бумага в нисходящем тренде: после пробоя ключевой отметки остаётся ниже уровня сопротивления. Консолидация слабая, объемы у продавцов, технический паттерн указывает на движение к целевому уровню. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 12,800 руб. риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,63", - указывают в "Финаме".

АФК "Система" - частный инвестиционный холдинг с портфелем в связи, медицине, сельском хозяйстве и девелопменте.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.