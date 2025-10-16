Рубль будет торговаться в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань в четверг - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань в четверг, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Несмотря на слабость рынка нефти и новостной фон, на рынке третий день виден весомый навес предложения валюты, что отражается в резком повышении торговых оборотов: с пятницы объем торгов парой юань-рубль с поставкой "завтра" превышает 10 млрд юаней, что сопоставимо с последними пиковыми уровнями при налоговых выплатах, - пишет эксперт в комментарии. - Допускаем, что инерция к укреплению рубля сохранится и в четверг, хотя технически валюты уже выглядят несколько перепроданными, да и отклонение курсов от фундаментально оправданных уровней уже достаточно ощутимо. Целевым на день видим диапазон 10,8-11,3 руб. за юань".

