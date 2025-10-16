Прогнозная цена акций Henderson - 680 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) составляет 680 рублей за штуку на горизонте года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Совет директоров компании рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 18 декабря, утвердить дивидендную выплату по итогам 9М25 в размере 12 руб. на акцию (дата закрытия реестра для получения дивидендов, как сообщается в материалах эмитента, будет объявлена позже). Ранее в текущем году Henderson выплатила дивиденды за первый квартал в размере 20 руб. на акцию, отмечает эксперт.

Мильчакова напоминает, что дивполитика Henderson предусматривает выплату дивидендов не реже, чем дважды в год, и направление на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, если значение показателя отношения чистого долга к EBITDA у компании составляет меньше 2,5.

На выплату дивидендов за 9М25 будет направлено 50% от чистой прибыли эмитента за 1П25. Доходность у Henderson только за 9М25 составит 2,3%, но с учетом выплат за первый квартал показатель составит 6,1%, указывает аналитик инвесткомпании.

"Это сравнительно неплохой показатель совокупной дивидендной доходности за девять месяцев, при том что годовая инфляция в России находится на уровне 8%, такую доходность могут показать даже не все "голубые фишки". Мы полагаем, что по итогам 4К25 будет возможен финальный дивиденд Henderson в размере примерно 24-25 руб. на акцию, и это может способствовать весьма значительному росту котировок акций эмитента в первом квартале 2026 года. Наша целевая цена составляет 680 руб. на годовом горизонте", - пишет эксперт Freedom Finance Global в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.