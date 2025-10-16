.
16 октября 2025 года 12:26
Прогнозная цена акций Henderson - 680 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) составляет 680 рублей за штуку на горизонте года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Совет директоров компании рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 18 декабря, утвердить дивидендную выплату по итогам 9М25 в размере 12 руб. на акцию (дата закрытия реестра для получения дивидендов, как сообщается в материалах эмитента, будет объявлена позже). Ранее в текущем году Henderson выплатила дивиденды за первый квартал в размере 20 руб. на акцию, отмечает эксперт. Мильчакова напоминает, что дивполитика Henderson предусматривает выплату дивидендов не реже, чем дважды в год, и направление на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, если значение показателя отношения чистого долга к EBITDA у компании составляет меньше 2,5. На выплату дивидендов за 9М25 будет направлено 50% от чистой прибыли эмитента за 1П25. Доходность у Henderson только за 9М25 составит 2,3%, но с учетом выплат за первый квартал показатель составит 6,1%, указывает аналитик инвесткомпании. "Это сравнительно неплохой показатель совокупной дивидендной доходности за девять месяцев, при том что годовая инфляция в России находится на уровне 8%, такую доходность могут показать даже не все "голубые фишки". Мы полагаем, что по итогам 4К25 будет возможен финальный дивиденд Henderson в размере примерно 24-25 руб. на акцию, и это может способствовать весьма значительному росту котировок акций эмитента в первом квартале 2026 года. Наша целевая цена составляет 680 руб. на годовом горизонте", - пишет эксперт Freedom Finance Global в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
16 октября 2025 года 18:32
"Префы" Сургутнефтегаза остаются чрезвычайно привлекательными даже при сильном снижении цен на нефть - "ВТБ Моя Аналитика"
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" остаются чрезвычайно привлекательными даже при сильном снижении цен на нефть, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Акции нефтяных компаний попали под двойной удар - укрепление рубля и снижение цен на нефть, отмечают... читать дальше
.16 октября 2025 года 18:04
Бумаги Henderson по-прежнему интересны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 12 рублей на акцию (доходность 2,3%). Собрание акционеров, на котором будет принято... читать дальше
.16 октября 2025 года 17:32
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $145,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Отчетность Abbott Laboratories за... читать дальше
.16 октября 2025 года 17:02
Потенциал роста акций МФК "Займер" составляет 15% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Займер" раскрыл операционные итоги за третий квартал. Объем выдач составил 13,1 млрд рублей, это на 2% ниже уровня прошлого года в годовом... читать дальше
.16 октября 2025 года 16:05
Акции "Интер РАО" и "Россети Ленэнерго" - перспективные идеи роста в секторе электроэнергетики, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Абрамов. Заявление Минэнерго о том, что инициатива направления дивидендов энергетических госкомпаний на инвестиции не будет закреплена законодательно,... читать дальше
.16 октября 2025 года 15:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $51,5 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 1,5%, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Недавно опубликованная отчетность Bank... читать дальше
.16 октября 2025 года 15:01
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6620-6730 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 консолидируется после пятничной... читать дальше
.16 октября 2025 года 14:39
"Финам" сохраняет рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "покупать" после рассмотрения отчетности за 3К25 и подтверждает целевую цену - $213,2 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11,7%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Гигант сектора... читать дальше
.16 октября 2025 года 14:07
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с прогнозной стоимостью на уровне 4320 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. "Эмитент представил операционные результаты за 3К25, все основные... читать дальше
.16 октября 2025 года 13:46
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "Полюс" с целью 1995,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,76%, стоп-приказ: 2377,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует сильные... читать дальше
