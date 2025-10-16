"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Мосэнерго до 2,65 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Мосэнерго" с 3,27 рубля до 2,65 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 42% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Бумаги эмитента с начала 2025 года упали в цене на 20%, опережая рынок по темпам снижения, однако компания включена в стратегическую программу энергетического развития Москвы (до 2030 года она построит два новых энергоблока, а ее капвложения в указанный период могут достигнуть до 50 млрд руб. в год), отмечают эксперты.

Несмотря на нулевой прогноз денежного потока и неопределенность по дивидендам за 2024 год, сохраняются расчеты по выплатам за 2025 год - примерно 0,189 руб./ао, указывают аналитики. Минэнерго также подтвердило: направлять дивпоток на инвестиции в обязательном порядке не планируется.

"Длительный перерыв в публикации отчетности по МСФО, сохранение ограниченного характера публикуемой финансовой статистики по российским стандартам, представляющиеся высокими риски нового раунда роста CAPEX после завершения инвестиционного цикла 2025-2030 гг. и отсутствие решения по выплате дивидендов транслировались в повышение нами дисконта-поправки на риски вложений в бумаги компании - с 25% до 30%", - пишут эксперты.

