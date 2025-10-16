Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в октябре сохраняется - Райффайзенбанк

Ситуация с инфляцией в целом по-прежнему позволяет Банку России снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 24 октября 2025 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

А с учетом крепкого курса рубля вероятность такого шага, по их мнению, даже повышается.

Однако, говорится в комментарии экспертов, вероятность сохранения ставки неизменной также существенна. "Все-таки повышение общего уровня инфляции, чем бы оно ни было вызвано, обычно подталкивало регулятора к большей осторожности", - пишут они.

