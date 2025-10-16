.
16 октября 2025 года 11:11
Явных факторов для выхода индекса RGBI из консолидации пока нет - ПСБ
Явных факторов для выхода индекса RGBI из консолидации пока не видно, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Статистика по инфляции остается неоднозначной и не дает четкого ответа, что предпримет ЦБ РФ на ближайшем заседании. На этом фоне индекс RGBI пятую сессию подряд консолидируется в узком диапазоне 113-114 пунктов, констатирует эксперт. "Мы продолжаем склоняться к снижению ставки в октябре. Ожидаем, что в ноябре-декабре годовая инфляция снова перейдет к замедлению на фоне высокой базы прошлого года", - отмечает он. На следующей неделе будут опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения, которые могут повилять на решение регулятора. "Пока явных факторов для выхода индекса RGBI из консолидации мы не видим", - указывает Грицкевич. "Отметим, что высокий спрос на ОФЗ в среду, 15 октября, (330 млрд руб., размещено бумаг на 259 млрд руб.), как и 1 октября, когда было размещено бумаг на 236 млрд руб. может быть, как частью закрытия коротких позиций в портфелях институциональных инвесторов, так и набора позиции в преддверии заседания регулятора", - пишет аналитик банка в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
