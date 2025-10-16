Покупки акций в расчете на отскок выглядят рискованными - ПСБ

Покупки акций на российском фондовом рынке в расчете на коррекционный отскок выглядят рискованными, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Сохраняем на четверг наш целевой диапазон на уровне 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи с рисками тестирования его нижней границы при ухудшении ожиданий по геополитике. В текущей ситуации покупки акций в расчете на коррекционный отскок, на наш взгляд, несут на себе повышенные риски", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.