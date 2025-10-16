.
16 октября 2025 года 13:46
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Полюса с целью 1995,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "Полюс" с целью 1995,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,76%, стоп-приказ: 2377,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует сильные финансовые результаты: выручка выросла на 35%, EBITDA - на 32%, чистая прибыль - на 27%. Однако эти показатели недостаточны для устойчивости в условиях рыночного спада, отмечают аналитики. Рост обеспечен в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на золото, а не операционных улучшений, указывают они. "При снижении цен на драгметаллы прибыльность может быстро ухудшиться. Уровень долга низкий, но этого недостаточно для защиты от системных потрясений", - пишут эксперты в материале. Компания остается зависимой от внешних факторов, и текущих фундаментальных показателей может не хватить для противостояния давлению продаж на рынке, отмечают аналитики. "С технической точки зрения актив завершил фазу восходящего тренда, осуществив пробой ключевого уровня поддержки. Цена закрепилась ниже восходящей трендовой линии и важной психологической отметки, подтверждая смену тенденции. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2377,5р риск на портфель составит 0,53%", - указывают в "Финаме". ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России с международными активами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
16 октября 2025 года 18:32
.
