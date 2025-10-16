"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 3943 руб

Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3943 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Операционные результаты эмитента за III квартал и первое полугодие 2025 года подтверждают устойчивость бизнеса даже в условиях замедления потребительской активности, констатируют эксперты.

Компания продолжает демонстрировать двузначные темпы роста выручки за счет сильной динамики трафика, увеличения среднего чека и расширения сети.

Один из ключевых драйверов, отмечают аналитики - дискаунтер "Чижик", который уже превращается из эксперимента в полноценный локомотив роста. Успех формата подтверждает структурный сдвиг на рынке в пользу эконом-сегмента.

Отдельно, по мнению экспертов инвесткомпании, стоит отметить рост цифровых сервисов X5 - направление, которое укрепляет конкурентные позиции группы и повышает операционную эффективность.

"Наш таргет по акциям X5 - 3943 рубля ("покупать")", - говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.