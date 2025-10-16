"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Х5

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с прогнозной стоимостью на уровне 4320 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

"Эмитент представил операционные результаты за 3К25, все основные показатели соответствовали нашим ожиданиям. Финансовые результаты компания раскроет 27 октября. Также в скором времени менеджмент должен представить рекомендацию по дивидендам за 9М25. Мы полагаем, что выплата составит около 300 руб. на акцию. Наша текущая рекомендация для бумаг - "покупать", а целевая цена составляет 4320 руб." - пишет эксперт.

