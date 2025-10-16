Риски повторного ухода цены нефти ниже $62/барр. в моменте сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски повторного ухода котировок нефти марки Brent ниже уровня в $62 за баррель в моменте сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены в среду умеренно снизились. Давление на сырье продолжили оказывать события вокруг "торговых войн". Впрочем, вечером представители США сделали ряд призывов к отдельным странам остановить импорт российской нефти. На этом фоне риски выпадения поставок с рынка несколько усилились, и в четверг фьючерсы на нефть марки Brent вновь торгуются у $62,5/барр. Впрочем, в моменте риски повторно уйти ниже $62/барр. сохраняются", - пишут эксперт в обзоре.

Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях попробует на время задержаться у 10,9-11,1 рубля за юань, полагают аналитики банка.

