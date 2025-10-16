"Финам" подтверждает рейтинг акций Citigroup на уровне "держать" с целевой ценой $93,91 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 5,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Недавно опубликованная отчетность Citigroup за III квартал оказалась довольно сильной - выручка и прибыль продемонстрировали неплохой прирост в годовом выражении и превзошли ожидания рынка, - отмечает эксперт. - Можно констатировать, что принятые за последние годы менеджментом банка меры по оптимизации бизнес-модели приносят свои плоды".

Аналитик сохраняет позитивный взгляд на дальнейшие перспективы Citigroup, ожидая, что благодаря сильному бренду, хорошим позициям в ряде сегментов, устойчивой капитальной позиции банк сохранит позитивную динамику основных финпоказателей по итогам всего 2025 года и в следующем году.

"В то же время после роста почти на 42% с начала текущего года акции Citigroup торгуются несколько выше нашей целевой цены, наш взгляд на них остается нейтральным", - указывает Додонов.

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.