"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Х5

"Велес Капитал"сохраняет рекомендацию "покупать"для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

Группа X5 опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила об уточнении прогнозов на 2025 год. Теперь в компании ожидают, что скорректированный показатель EBITDA составит в текущем году от 5,8% до 6% вместо не менее 6% ранее, отмечает эксперт. Капитальные затраты в процентах от выручки могут увеличиться до уровня около 5,5%, хотя прежде ожидалось значение не более 5%. Прогноз по темпам роста не менее 20% г/г не пересматривали, и он остается актуальным.

"Корректировка прогнозов дополнительно убеждает нас, что компания будет ориентироваться на нижнюю часть диапазона 1,2-1,4х ND/EBITDA при определении предстоящих квартальных дивидендов, - пишет Михайлин. - По нашим оценкам, группа рекомендует к выплате около 300 руб. на акцию. В моменте изменение прогнозов с повышением CAPEX и снижением ожидаемой рентабельности является негативным, но оно не влияет на общий инвестиционный профиль компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.