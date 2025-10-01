.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" повысил прогнозную цену акций Technology Select Sector SPDR Fund до $297,83
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 октября 2025 года 16:59
"Финам" повысил прогнозную цену акций Technology Select Sector SPDR Fund до $297,83
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Technology Select Sector SPDR Fund с $238,31 до $297,83 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 6,81% от текущего уровня, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Оценка проведена на основе средневзвешенного потенциала роста компаний фонда без учета дивидендов", - указывает эксперт. "IТ-сектор - по-прежнему лидер на американском фондовом рынке. За последние двенадцать месяцев индекс IT-компаний NASDAQ 100 вырос на 24% по сравнению с ростом на 16% по индексу S&P 500. Однако технологические компании продолжают оставаться дорогими: форвардный мультипликатор составляет около 31,5х, при историческом форвардном мультипликаторе 21х", - пишет Степанов в обзоре. Technology Select Sector SPDR Fund - биржевой фонд с экспозицией на американские технологические корпорации из состава индекса S&P 500. Фонд покрывает индустрии программного обеспечения, аппаратного обеспечения, полупроводников, IT-сервисов, коммуникационного оборудования и микроэлектроники. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
02 октября 2025 года 09:19
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 1П25 в размере 42 рублей на акцию (62%... читать дальше
.01 октября 2025 года 19:02
"Велес Капитал"сохраняет рекомендацию "покупать"для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Группа X5 опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила об уточнении прогнозов на 2025 год.... читать дальше
.01 октября 2025 года 18:45
Вероятный диапазон для цены золота в октябре - $3700-3800 за тройскую унцию, полагают аналитики SberCIB Investment Research. В сентябре золото обновило исторические рекорды и завершило месяц на отметке $3800/унц., констатируют эксперты. По их мнению, после снижения ставки ФРС рынок полон оптимизма... читать дальше
.01 октября 2025 года 18:30
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с целевой ценой $186,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на 2,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "NVIDIA продолжает выигрывать от глобального ажиотажа вокруг ИИ и... читать дальше
.01 октября 2025 года 18:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций NVIDIA Corp., сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент объявил, что инвестирует до $100 млрд в OpenAI (разработчик нейросети ChatGPT), чтобы поддержать масштабное строительство центров обработки данных,... читать дальше
.01 октября 2025 года 17:38
"Финам" повысил рейтинг акций China Construction Bank класса H с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 8,74 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 16,8%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря... читать дальше
.01 октября 2025 года 17:22
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций МКПАО "Эталон Груп", сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Акционеры эмитента на внеочередном собрании утвердили размещение до 400 млн дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке на... читать дальше
.01 октября 2025 года 16:35
Котировки акций Nike Inc., вероятно, продолжат рост на торгах в среду, также хороший фон есть для котировок бумаг Pfizer Inc., считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. "Компания Nike хорошо отчиталась за первый квартал 2026 финансового... читать дальше
.01 октября 2025 года 16:00
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6590-6700 пунктов на торгах в среду, баланс рисков оценивается как негативный при повышенной волатильности, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании Freedom Finance Global. "Ждем небольшой всплеск волатильности, но наш... читать дальше
.01 октября 2025 года 15:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку американского рынка акций на четвертый квартал текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Наш целевой диапазон индекса S&P 500 на конец 2025 года составляет 6500-7000 пунктов, при этом в базовом сценарии мы ожидаем уровень в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.