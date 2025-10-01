"Финам" повысил прогнозную цену акций Technology Select Sector SPDR Fund до $297,83

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Technology Select Sector SPDR Fund с $238,31 до $297,83 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 6,81% от текущего уровня, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Оценка проведена на основе средневзвешенного потенциала роста компаний фонда без учета дивидендов", - указывает эксперт.

"IТ-сектор - по-прежнему лидер на американском фондовом рынке. За последние двенадцать месяцев индекс IT-компаний NASDAQ 100 вырос на 24% по сравнению с ростом на 16% по индексу S&P 500. Однако технологические компании продолжают оставаться дорогими: форвардный мультипликатор составляет около 31,5х, при историческом форвардном мультипликаторе 21х", - пишет Степанов в обзоре.

Technology Select Sector SPDR Fund - биржевой фонд с экспозицией на американские технологические корпорации из состава индекса S&P 500. Фонд покрывает индустрии программного обеспечения, аппаратного обеспечения, полупроводников, IT-сервисов, коммуникационного оборудования и микроэлектроники.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.