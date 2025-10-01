"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку рынка акций США на 4К25

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку американского рынка акций на четвертый квартал текущего года, сообщается в материале аналитиков.

"Наш целевой диапазон индекса S&P 500 на конец 2025 года составляет 6500-7000 пунктов, при этом в базовом сценарии мы ожидаем уровень в верхней половине указанного коридора, - пишут эксперты. - Рынок должны поддержать сезонный эффект IV квартала и политика ФРС. При этом высокие мультипликаторы и зависимость отдельных компаний от выкупов акций (программа buyback) повышают риски волатильности котировок в случае пересмотра прогнозов прибыли".

Основные риски, указывают аналитики инвесткомпании, связаны с торговыми конфликтами, геополитической напряженностью и иными форс-мажорными обстоятельствами. Указанные факторы могут привести к снижению индекса более чем на 15% с учетом высокого мультипликатора P/E широкого рынка, предупреждают эксперты "БКС МИ".

