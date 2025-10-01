Вероятный диапазон для цены золота в октябре - $3700-3800/унц. - SberCIB

Вероятный диапазон для цены золота в октябре - $3700-3800 за тройскую унцию, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

В сентябре золото обновило исторические рекорды и завершило месяц на отметке $3800/унц., констатируют эксперты. По их мнению, после снижения ставки ФРС рынок полон оптимизма и ждет еще два снижения в этом году. Поддерживает котировки и геополитика.

На взгляд аналитиков, в данное время в фокусе - приостановка работы правительства США. Возможна локальная коррекция на фоне фиксации прибыли. В отсутствие негативных новостей золото может закрепиться в диапазоне $3700-3800/унц., полагают в SberCIB.

