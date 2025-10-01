Акции Х5 - по-прежнему наиболее качественный инвестиционный кейс в секторе - Альфа-банк

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) по-прежнему являются наиболее качественным инвестиционным кейсом в потребительском секторе, считают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Олеся Воробьева.

"ИКС 5" объявила о новом прогнозе финансовых результатов на 2025 год: прогноз по росту выручки остается без изменений (+20% г/г), а прогнозируемая рентабельность по EBITDA снижена до 5,8-6% (прежний ориентир - более 6%) в связи с охлаждением экономики РФ и ухудшением динамики спроса на рынке продовольственной розницы. Прогноз капитальных затрат повышен до 5,5% выручки.

По оценкам экспертов банка, при марже EBITDA на уровне 6,0% и капитальных затратах на уровне около 5% выручки компания могла бы выплатить около 380-400р на акцию (див. доходность - 13,5-14,0%).

"В качестве наиболее вероятного сценария в новых реалиях мы видим выплату дивиденда в размере 280-300 руб. на акцию (доходность - 10%), - отмечают Кипнис и Воробьева. - Суммарная дивидендная доходность X5 на горизонте следующих 12 месяцев, по нашим оценкам, может составить 13-17%. Такой уровень доходность по-прежнему будет высоким - одним из лучших в секторе, однако он, вероятно, будет ниже текущих ожиданий рынка".

Аналитики по-прежнему видят "ИКС 5" в качестве наиболее качественного инвестиционного кейса в секторе, допуская при этом, что в краткосрочной перспективе акции компании могут быть под давлением.

При текущих котировках акции компании торгуются с коэффициентами EV/EBITDA и P/E 2026П на уровне 3,5х и 8,2х, соответственно, что, по оценке стратегов банка, предполагает 25-46%-ю премию к "Магниту".

