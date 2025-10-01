"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Эталон Груп

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций МКПАО "Эталон Груп", сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Акционеры эмитента на внеочередном собрании утвердили размещение до 400 млн дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке на Московской бирже.

Номинальная стоимость акций - 0,006 рубля каждая. Цена размещения будет определена позднее, исходя из рыночной стоимости "после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций и не позднее начала размещения акций", отмечается в сообщении "Эталона".

"Событие допэмиссии мы оценивали негативно, но считаем одобрение акционерами ожидаемым, поэтому на новость смотрим нейтрально. Сохраняем "негативный" взгляд на акции "Эталон Групп". С учетом произошедшего снижения цены акций для привлечения того же объема средств необходимо выпустить большее количество акций", - пишут эксперты.

